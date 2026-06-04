SPI-Wert BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BVZ-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BVZ-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die BVZ-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das BVZ-Papier bei 995,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die BVZ-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,005 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 03.06.2026 1 638,19 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1 630,00 CHF belief. Mit einer Performance von +63,82 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von BVZ belief sich zuletzt auf 323,68 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at