SPI-Wert BVZ-Aktie: So viel hätte eine Investition in BVZ von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BVZ-Aktie Investoren gebracht.

Das BVZ-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das BVZ-Papier 537,00 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die BVZ-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18,622 BVZ-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 32 029,80 CHF, da sich der Wert eines BVZ-Papiers am 22.07.2026 auf 1 720,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 220,30 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von BVZ belief sich jüngst auf 341,62 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at