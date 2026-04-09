BVZ Aktie
WKN: 924111 / ISIN: CH0008207356
|Rentable BVZ-Anlage?
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09.04.2026 10:03:27
SPI-Wert BVZ-Aktie: So viel hätte eine Investition in BVZ von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades BVZ-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 925,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die BVZ-Aktie investiert hätte, hätte er nun 10,811 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 08.04.2026 auf 1 550,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 756,76 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 67,57 Prozent.
BVZ war somit zuletzt am Markt 303,58 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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