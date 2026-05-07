SPI-Wert BVZ-Aktie: So viel hätte eine Investition in BVZ von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in BVZ-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden BVZ-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 955,00 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,105 BVZ-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des BVZ-Papiers auf 1 520,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 159,16 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 59,16 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von BVZ betrug jüngst 299,96 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at