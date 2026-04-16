SPI-Wert BVZ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BVZ-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen BVZ-Investment gewesen.

Am 16.04.2023 wurden BVZ-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das BVZ-Papier letztlich bei 825,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,121 BVZ-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 1 410,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 170,91 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 70,91 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von BVZ belief sich zuletzt auf 288,03 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at