BVZ Aktie
WKN: 924111 / ISIN: CH0008207356
|BVZ-Investmentbeispiel
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25.06.2026 10:04:10
SPI-Wert BVZ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BVZ von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden BVZ-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die BVZ-Aktie 529,00 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das BVZ-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,890 BVZ-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 005,67 CHF, da sich der Wert einer BVZ-Aktie am 24.06.2026 auf 1 590,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 200,57 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von BVZ belief sich zuletzt auf 313,43 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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