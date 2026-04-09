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BVZ Aktie

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WKN: 924111 / ISIN: CH0008207356

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BVZ-Dividendenzahlung 09.04.2026 10:02:23

SPI-Wert BVZ-Aktie: Über diese Dividende können sich BVZ-Anleger freuen

SPI-Wert BVZ-Aktie: Über diese Dividende können sich BVZ-Anleger freuen

So viel Dividende schüttet Dividendenaktie BVZ aus.

Bei der Hauptversammlung von SPI-Titel BVZ am 08.04.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF auszuschütten. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividende noch bei 18,00 CHF angesetzt wurde. Alles in allem schüttet BVZ 3,55 Mio. CHF an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 12,34 Prozent.

Ausschüttungsrendite im Fokus

Der BVZ-Titel verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem SIX SX-Handel bei 1 550,00 CHF in den Feierabend. Am 09.04.2026 wird der BVZ-Anteilsschein Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem BVZ-Papier optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Investoren. Für das Jahr 2025 verzeichnet der BVZ-Titel eine Dividendenrendite von 2,40 Prozent. Damit hat die Dividendenrendite im Vergleich zu Vorjahr zugenommen. Damals betrug sie noch 2,01 Prozent.

Tatsächliche Rendite und Aktienkursentwicklung im Vergleich

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der BVZ-Kurs via SIX SX 85,63 Prozent verteuert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Gewinn von 86,37 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von BVZ

Grunddaten von Dividenden-Aktie BVZ

BVZ ist ein SPI-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 303,545 Mio. CHF. BVZ weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,66 auf. Der Umsatz von BVZ betrug in 2025 223,230 Mio. CHF. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 163,15 CHF.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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