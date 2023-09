SPI-Wert Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Bystronic (ex Conzzeta) abgeworfen

Wer vor Jahren in Bystronic (ex Conzzeta) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 08.09.2013 wurden Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 325,76 CHF. Bei einem Bystronic (ex Conzzeta)-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,070 Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien wären am 07.09.2023 1 765,10 CHF wert, da der Schlussstand 575,00 CHF betrug. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 765,10 CHF entspricht einer Performance von +76,51 Prozent.

Bystronic (ex Conzzeta) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,22 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at