SPI-Wert Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bystronic (ex Conzzeta) von vor 10 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Bystronic (ex Conzzeta)-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 621,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 16,103 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 381,64 CHF, da sich der Wert einer Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie am 16.04.2026 auf 210,00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 66,18 Prozent gesunken.

Bystronic (ex Conzzeta) war somit zuletzt am Markt 473,62 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at