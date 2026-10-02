SPI-Wert Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bystronic (ex Conzzeta) von vor 10 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Bystronic (ex Conzzeta)-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 670,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 14,925 Bystronic (ex Conzzeta)-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 955,22 CHF, da sich der Wert eines Bystronic (ex Conzzeta)-Papiers am 01.10.2026 auf 131,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 80,45 Prozent weniger wert.

Alle Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 280,91 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at