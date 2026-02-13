SPI-Wert Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bystronic (ex Conzzeta) von vor 5 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Bystronic (ex Conzzeta)-Investment verlieren können.

Vor 5 Jahren wurden Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 1 278,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Bystronic (ex Conzzeta)-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,825 Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 100,94 CHF, da sich der Wert einer Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie am 12.02.2026 auf 268,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 78,99 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Bystronic (ex Conzzeta) eine Börsenbewertung in Höhe von 564,62 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at