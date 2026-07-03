Bystronic Aktie

Bystronic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A117LR / ISIN: CH0244017502

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Frühes Investment 03.07.2026 10:04:07

SPI-Wert Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bystronic (ex Conzzeta) von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 03.07.2021 wurde die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie bei 1 266,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,790 Bystronic (ex Conzzeta)-Anteilen. Die gehaltenen Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien wären am 02.07.2026 111,53 CHF wert, da der Schlussstand 141,20 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 88,85 Prozent verringert.

Bystronic (ex Conzzeta) wurde am Markt mit 298,22 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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