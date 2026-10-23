Bystronic Aktie
WKN DE: A117LR / ISIN: CH0244017502
|Bystronic (ex Conzzeta)-Investition
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23.10.2026 10:03:37
SPI-Wert Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bystronic (ex Conzzeta) von vor 5 Jahren gekostet
Am 23.10.2021 wurde die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 1 318,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 7,587 Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien. Die gehaltenen Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile wären am 22.10.2026 1 342,94 CHF wert, da der Schlussstand 177,00 CHF betrug. Das entspricht einer Abnahme von 86,57 Prozent.
Bystronic (ex Conzzeta) wurde am Markt mit 305,23 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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