Bystronic Aktie
WKN DE: A117LR / ISIN: CH0244017502
|Lukrative Bystronic (ex Conzzeta)-Investition?
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15.05.2026 10:03:59
SPI-Wert Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bystronic (ex Conzzeta)-Investment von vor 10 Jahren verloren
Das Bystronic (ex Conzzeta)-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 629,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 0,159 Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 13.05.2026 auf 188,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 29,89 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 70,11 Prozent verringert.
Der Bystronic (ex Conzzeta)-Wert an der Börse wurde auf 387,89 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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