SPI-Wert Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bystronic (ex Conzzeta)-Investment von vor 3 Jahren verloren
Das Bystronic (ex Conzzeta)-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 712,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,140 Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie auf 276,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 38,76 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 61,24 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Bystronic (ex Conzzeta) belief sich zuletzt auf 583,58 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
