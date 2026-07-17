Bystronic Aktie

Bystronic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A117LR / ISIN: CH0244017502

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Lukrative Bystronic (ex Conzzeta)-Anlage? 17.07.2026 10:03:58

SPI-Wert Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bystronic (ex Conzzeta) von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde das Bystronic (ex Conzzeta)-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 396,50 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,252 Bystronic (ex Conzzeta)-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Bystronic (ex Conzzeta)-Papiers auf 136,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 34,45 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 65,55 Prozent.

Alle Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 281,18 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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