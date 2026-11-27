Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Bystronic (ex Conzzeta)-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 728,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,374 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Bystronic (ex Conzzeta)-Papiers auf 137,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 188,19 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 81,18 Prozent vermindert.

Bystronic (ex Conzzeta) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 272,85 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at