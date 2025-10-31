SPI-Wert Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bystronic (ex Conzzeta)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Bystronic (ex Conzzeta) gewesen.

Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 612,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,163 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 41,06 CHF, da sich der Wert eines Bystronic (ex Conzzeta)-Anteils am 30.10.2025 auf 251,50 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 58,94 Prozent vermindert.

Bystronic (ex Conzzeta) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 519,60 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

