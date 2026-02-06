Bystronic Aktie
WKN DE: A117LR / ISIN: CH0244017502
|Profitable Bystronic (ex Conzzeta)-Anlage?
|
06.02.2026 10:04:18
SPI-Wert Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bystronic (ex Conzzeta)-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Bystronic (ex Conzzeta)-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 695,00 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,439 Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie auf 268,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 385,61 CHF wert. Damit wäre die Investition um 61,44 Prozent gesunken.
Der Marktwert von Bystronic (ex Conzzeta) betrug jüngst 554,24 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bystronic (ex Conzzeta)
Analysen zu Bystronic (ex Conzzeta)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bystronic (ex Conzzeta)
|296,00
|2,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.