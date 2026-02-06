SPI-Wert Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bystronic (ex Conzzeta)-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Bystronic (ex Conzzeta) eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Bystronic (ex Conzzeta)-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 695,00 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,439 Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie auf 268,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 385,61 CHF wert. Damit wäre die Investition um 61,44 Prozent gesunken.

Der Marktwert von Bystronic (ex Conzzeta) betrug jüngst 554,24 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at