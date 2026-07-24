Bystronic Aktie

Bystronic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A117LR / ISIN: CH0244017502

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Lohnende Bystronic (ex Conzzeta)-Investition? 24.07.2026 10:03:37

SPI-Wert Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bystronic (ex Conzzeta)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Bystronic (ex Conzzeta)-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile an diesem Tag bei 624,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,603 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.07.2026 gerechnet (127,60 CHF), wäre das Investment nun 204,49 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 79,55 Prozent.

Der Marktwert von Bystronic (ex Conzzeta) betrug jüngst 281,07 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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