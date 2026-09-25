Bystronic Aktie
WKN DE: A117LR / ISIN: CH0244017502
|Lukrative Bystronic (ex Conzzeta)-Investition?
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25.09.2026 10:03:40
SPI-Wert Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bystronic (ex Conzzeta)-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Bystronic (ex Conzzeta)-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile bei 1 340,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,746 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 100,75 CHF, da sich der Wert eines Bystronic (ex Conzzeta)-Anteils am 24.09.2026 auf 135,00 CHF belief. Aus 1 000 CHF wurden somit 100,75 CHF, was einer negativen Performance von 89,93 Prozent entspricht.
Bystronic (ex Conzzeta) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 282,97 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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