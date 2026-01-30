SPI-Wert Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bystronic (ex Conzzeta)-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Bystronic (ex Conzzeta)-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 325,50 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,307 Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie auf 265,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 81,41 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 18,59 Prozent verkleinert.

Bystronic (ex Conzzeta) wurde am Markt mit 555,76 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at