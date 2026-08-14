Bystronic Aktie
WKN DE: A117LR / ISIN: CH0244017502
|Bystronic (ex Conzzeta)-Investment im Blick
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14.08.2026 10:03:41
SPI-Wert Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bystronic (ex Conzzeta)-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Am 14.08.2025 wurde die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile an diesem Tag bei 374,00 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie investiert hat, hat nun 2,674 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 13.08.2026 auf 140,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 376,47 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 62,35 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von Bystronic (ex Conzzeta) belief sich zuletzt auf 280,49 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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