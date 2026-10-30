Bystronic Aktie

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WKN DE: A117LR / ISIN: CH0244017502

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Lukrative Bystronic (ex Conzzeta)-Investition? 30.10.2026 10:03:36

SPI-Wert Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bystronic (ex Conzzeta) von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Bystronic (ex Conzzeta) gewesen.

Vor 10 Jahren wurde die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 688,50 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 CHF in die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,145 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 29.10.2026 auf 155,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22,60 CHF wert. Damit wäre die Investition 77,40 Prozent weniger wert.

Insgesamt war Bystronic (ex Conzzeta) zuletzt 321,11 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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