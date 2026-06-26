Bystronic Aktie

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WKN DE: A117LR / ISIN: CH0244017502

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Profitabler Bystronic (ex Conzzeta)-Einstieg? 26.06.2026 10:03:50

SPI-Wert Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bystronic (ex Conzzeta)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Bystronic (ex Conzzeta)-Investment verlieren können.

Vor 3 Jahren wurde das Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Bystronic (ex Conzzeta)-Papiers betrug an diesem Tag 593,00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie investierten, hätten nun 0,169 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 25.06.2026 23,88 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 141,60 CHF belief. Damit wäre die Investition 76,12 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von Bystronic (ex Conzzeta) bezifferte sich zuletzt auf 282,53 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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