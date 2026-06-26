Bystronic Aktie
WKN DE: A117LR / ISIN: CH0244017502
|Profitabler Bystronic (ex Conzzeta)-Einstieg?
|
26.06.2026 10:03:50
SPI-Wert Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bystronic (ex Conzzeta)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Bystronic (ex Conzzeta)-Papiers betrug an diesem Tag 593,00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie investierten, hätten nun 0,169 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 25.06.2026 23,88 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 141,60 CHF belief. Damit wäre die Investition 76,12 Prozent weniger wert.
Die Marktkapitalisierung von Bystronic (ex Conzzeta) bezifferte sich zuletzt auf 282,53 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bystronic (ex Conzzeta)
|
26.06.26
|SPI-Wert Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bystronic (ex Conzzeta)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
19.06.26
|SPI-Titel Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bystronic (ex Conzzeta) von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
19.06.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI verliert zum Start des Freitagshandels (finanzen.at)
|
17.06.26
|Börse Zürich: SPI liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
15.06.26
|Montagshandel in Zürich: SPI zum Ende des Montagshandels freundlich (finanzen.at)
|
15.06.26
|Börse Zürich: SPI liegt am Montagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
15.06.26
|SIX-Handel: Anleger lassen SPI am Mittag steigen (finanzen.at)
|
15.06.26
|Bystronic passt Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 an (EQS Group)
Analysen zu Bystronic (ex Conzzeta)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bystronic (ex Conzzeta)
|152,00
|2,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.