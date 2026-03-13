SPI-Wert Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bystronic (ex Conzzeta) von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Bystronic (ex Conzzeta) eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 1 300,00 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie investierten, hätten nun 0,077 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 16,88 CHF, da sich der Wert eines Bystronic (ex Conzzeta)-Anteils am 12.03.2026 auf 219,50 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 83,12 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Bystronic (ex Conzzeta) einen Börsenwert von 452,72 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at