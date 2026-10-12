Calida Aktie
WKN DE: A1JJES / ISIN: CH0126639464
|Calida-Investition im Blick
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12.10.2026 10:03:45
SPI-Wert Calida-Aktie: So viel hätte eine Investition in Calida von vor 10 Jahren gekostet
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Calida-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Calida-Aktie an diesem Tag bei 30,88 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,238 Calida-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 13,76 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 44,56 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 55,44 Prozent verringert.
Insgesamt war Calida zuletzt 98,39 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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