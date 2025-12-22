Calida Aktie
WKN DE: A1JJES / ISIN: CH0126639464
|Frühe Investition
|
22.12.2025 10:04:06
SPI-Wert Calida-Aktie: So viel hätte eine Investition in Calida von vor 3 Jahren gekostet
Am 22.12.2022 wurden Calida-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 44,12 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 22,667 Calida-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 19.12.2025 auf 11,58 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 262,48 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 73,75 Prozent verkleinert.
Jüngst verzeichnete Calida eine Marktkapitalisierung von 80,93 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Calida AGmehr Nachrichten
|
10:04
|SPI-Wert Calida-Aktie: So viel hätte eine Investition in Calida von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
15.12.25
|SPI-Wert Calida-Aktie: So viel Verlust hätte ein Calida-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
08.12.25
|SPI-Titel Calida-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Calida von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freitagshandel in Zürich: SPI am Freitagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
02.12.25
|Handel in Zürich: SPI zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
02.12.25
|Börse Zürich: SPI mittags im Aufwind (finanzen.at)
|
02.12.25