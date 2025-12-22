SPI-Wert Calida-Aktie: So viel hätte eine Investition in Calida von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Calida-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 22.12.2022 wurden Calida-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 44,12 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 22,667 Calida-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 19.12.2025 auf 11,58 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 262,48 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 73,75 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete Calida eine Marktkapitalisierung von 80,93 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at