Calida Aktie

Calida für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JJES / ISIN: CH0126639464

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Profitable Calida-Investition? 27.04.2026 10:03:32

SPI-Wert Calida-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Calida-Investment von vor 10 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in Calida-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Calida-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 30,38 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3,292 Calida-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Calida-Papiers auf 16,66 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 54,84 CHF wert. Die Abnahme von 100 CHF zu 54,84 CHF entspricht einer negativen Performance von 45,16 Prozent.

Am Markt war Calida jüngst 119,09 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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