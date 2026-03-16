Calida Aktie
WKN DE: A1JJES / ISIN: CH0126639464
|Lukrative Calida-Anlage?
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16.03.2026 10:04:12
SPI-Wert Calida-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Calida-Investment von vor 3 Jahren verloren
Vor 3 Jahren wurden Calida-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 42,45 CHF wert. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Calida-Aktie investiert hat, hat nun 2,356 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 28,36 CHF, da sich der Wert eines Calida-Anteils am 13.03.2026 auf 12,04 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 71,64 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Calida eine Börsenbewertung in Höhe von 85,89 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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