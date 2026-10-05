Calida Aktie
WKN DE: A1JJES / ISIN: CH0126639464
|Rentables Calida-Investment?
|
05.10.2026 10:03:43
SPI-Wert Calida-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Calida-Investment von vor 5 Jahren verloren
Am 05.10.2021 wurden Calida-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 45,88 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 217,949 Calida-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 073,08 CHF, da sich der Wert eines Calida-Papiers am 02.10.2026 auf 14,10 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 69,27 Prozent.
Calida war somit zuletzt am Markt 100,81 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Calida AG
|
10:03
|SPI-Wert Calida-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Calida-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
01.10.26
|Handel in Zürich: SPI am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
01.10.26
|Börse Zürich in Rot: SPI liegt am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.at)
|
01.10.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
29.09.26
|Handel in Zürich: SPI präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
29.09.26
|Optimismus in Zürich: SPI verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
29.09.26
|SPI-Handel aktuell: SPI stärker (finanzen.at)
|
28.09.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI beendet den Montagshandel im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Calida AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Calida AG
|14,62
|1,95%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX beenden volatilen Handel etwas fester -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenbeginn wechselhaft. Auch der DAX konnte sich am Montag für keine Richtung entscheiden. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es nach oben.