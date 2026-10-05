SPI-Wert Calida-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Calida-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Calida-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 05.10.2021 wurden Calida-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 45,88 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 217,949 Calida-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 073,08 CHF, da sich der Wert eines Calida-Papiers am 02.10.2026 auf 14,10 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 69,27 Prozent.

Calida war somit zuletzt am Markt 100,81 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at