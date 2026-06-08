Calida Aktie

Calida für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JJES / ISIN: CH0126639464

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Rentable Calida-Anlage? 08.06.2026 10:04:23

SPI-Wert Calida-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Calida von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Calida gewesen.

Am 08.06.2023 wurde die Calida-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 39,12 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 CHF in die Calida-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,556 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 43,00 CHF, da sich der Wert einer Calida-Aktie am 05.06.2026 auf 16,82 CHF belief. Die Abnahme von 100 CHF zu 43,00 CHF entspricht einer negativen Performance von 57,00 Prozent.

Der Börsenwert von Calida belief sich zuletzt auf 120,15 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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