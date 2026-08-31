Calida Aktie

Calida für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JJES / ISIN: CH0126639464

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Lohnende Calida-Anlage? 31.08.2026 10:03:47

SPI-Wert Calida-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Calida von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Calida-Aktie Anlegern gebracht.

Die Calida-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 31,03 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Calida-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,223 Calida-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 45,38 CHF, da sich der Wert eines Calida-Anteils am 28.08.2026 auf 14,08 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 54,62 Prozent.

Calida war somit zuletzt am Markt 100,52 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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