Calida Aktie

Calida für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JJES / ISIN: CH0126639464

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Lukratives Calida-Investment? 15.06.2026 10:04:36

SPI-Wert Calida-Aktie: So viel Verlust hätte ein Calida-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Calida-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurde das Calida-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Calida-Papiers betrug an diesem Tag 35,10 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Calida-Aktie investierten, hätten nun 28,492 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 497,46 CHF, da sich der Wert einer Calida-Aktie am 12.06.2026 auf 17,46 CHF belief. Damit wäre die Investition um 50,25 Prozent gesunken.

Jüngst verzeichnete Calida eine Marktkapitalisierung von 124,58 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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