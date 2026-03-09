Calida Aktie
WKN DE: A1JJES / ISIN: CH0126639464
|Lukrativer Calida-Einstieg?
|
09.03.2026 10:03:48
SPI-Wert Calida-Aktie: So viel Verlust hätte ein Calida-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das Calida-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 21,86 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 457,399 Calida-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 754,08 CHF, da sich der Wert eines Calida-Papiers am 06.03.2026 auf 12,58 CHF belief. Mit einer Performance von -42,46 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Calida-Wert an der Börse wurde auf 89,89 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Calida AG
Aktien in diesem Artikel
|Calida AG
|13,48
|-0,88%
