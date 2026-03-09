SPI-Wert Calida-Aktie: So viel Verlust hätte ein Calida-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Calida-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Calida-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 21,86 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 457,399 Calida-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 754,08 CHF, da sich der Wert eines Calida-Papiers am 06.03.2026 auf 12,58 CHF belief. Mit einer Performance von -42,46 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Calida-Wert an der Börse wurde auf 89,89 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at