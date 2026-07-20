Calida Aktie

Calida für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JJES / ISIN: CH0126639464

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Lohnendes Calida-Investment? 20.07.2026 10:04:24

SPI-Wert Calida-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Calida von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Calida-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Calida-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Calida-Aktie bei 29,71 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Calida-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,366 Calida-Aktien. Die gehaltenen Calida-Aktien wären am 17.07.2026 62,41 CHF wert, da der Schlussstand 18,54 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 37,59 Prozent verringert.

Calida war somit zuletzt am Markt 132,35 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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