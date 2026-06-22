SPI-Wert Calida-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Calida von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Calida-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 29,70 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Calida-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 336,692 Calida-Anteilen. Die gehaltenen Calida-Papiere wären am 19.06.2026 6 228,81 CHF wert, da der Schlussstand 18,50 CHF betrug. Das entspricht einem Minus von 37,71 Prozent.

Der Marktwert von Calida betrug jüngst 132,07 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at