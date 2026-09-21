Calida Aktie
WKN DE: A1JJES / ISIN: CH0126639464
|Rentabler Calida-Einstieg?
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21.09.2026 10:03:43
SPI-Wert Calida-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Calida von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Calida-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 13,90 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 7,194 Calida-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 97,41 CHF, da sich der Wert einer Calida-Aktie am 18.09.2026 auf 13,54 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 2,59 Prozent.
Insgesamt war Calida zuletzt 96,64 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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