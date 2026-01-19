Calida Aktie
WKN DE: A1JJES / ISIN: CH0126639464
SPI-Wert Calida-Aktie: So viel Verlust hätte eine Calida-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Calida-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Calida-Anteile an diesem Tag bei 46,13 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 21,679 Calida-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 16.01.2026 282,26 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 13,02 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 71,77 Prozent eingebüßt.
Alle Calida-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 90,98 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
