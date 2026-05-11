Calida Aktie
WKN DE: A1JJES / ISIN: CH0126639464
|Hochrechnung
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11.05.2026 10:04:47
SPI-Wert Calida-Aktie: So viel Verlust hätte eine Calida-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das Calida-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Calida-Anteile bei 40,29 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Calida-Aktie investierten, hätten nun 248,175 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 08.05.2026 4 129,63 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 16,64 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -58,70 Prozent.
Calida wurde jüngst mit einem Börsenwert von 118,91 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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