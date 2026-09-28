Calida Aktie
WKN DE: A1JJES / ISIN: CH0126639464
|Profitable Calida-Anlage?
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28.09.2026 10:03:45
SPI-Wert Calida-Aktie: So viel Verlust hätte eine Calida-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Calida-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 28,73 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 34,812 Calida-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.09.2026 446,29 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 12,82 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 55,37 Prozent vermindert.
Insgesamt war Calida zuletzt 91,56 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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