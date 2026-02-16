Calida Aktie
WKN DE: A1JJES / ISIN: CH0126639464
|Performance im Blick
|
16.02.2026 10:03:48
SPI-Wert Calida-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Calida von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurde das Calida-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Calida-Papier bei 44,61 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Calida-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 224,176 Calida-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 13.02.2026 2 649,76 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 11,82 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -73,50 Prozent.
Insgesamt war Calida zuletzt 82,68 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Calida AG
|12,98
|0,00%
