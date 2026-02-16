SPI-Wert Calida-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Calida von vor 3 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Calida-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Calida-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Calida-Papier bei 44,61 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Calida-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 224,176 Calida-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 13.02.2026 2 649,76 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 11,82 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -73,50 Prozent.

Insgesamt war Calida zuletzt 82,68 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at