Calida Aktie

WKN DE: A1JJES / ISIN: CH0126639464

Rentables Calida-Investment? 23.02.2026 10:04:23

SPI-Wert Calida-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Calida von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Calida-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Calida-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 34,61 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,890 Calida-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 35,37 CHF, da sich der Wert eines Calida-Anteils am 20.02.2026 auf 12,24 CHF belief. Damit wäre die Investition 64,63 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von Calida belief sich jüngst auf 85,54 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Calida AG

Analysen zu Calida AG

Aktien in diesem Artikel

Calida AG 13,66 1,94% Calida AG

Zoll-Chaos: ATX und DAX schwächer -- Hang Seng stark
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren am Montag schwächer. Die Börse in Hongkong präsentiert sich am Montag sehr stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

