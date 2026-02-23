Calida Aktie
WKN DE: A1JJES / ISIN: CH0126639464
|Rentables Calida-Investment?
|
23.02.2026 10:04:23
SPI-Wert Calida-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Calida von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurde das Calida-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 34,61 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,890 Calida-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 35,37 CHF, da sich der Wert eines Calida-Anteils am 20.02.2026 auf 12,24 CHF belief. Damit wäre die Investition 64,63 Prozent weniger wert.
Der Börsenwert von Calida belief sich jüngst auf 85,54 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Calida AG
|
10:04
|SPI-Wert Calida-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Calida von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
16.02.26
|SPI-Wert Calida-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Calida von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
16.02.26
|SPI-Wert Calida-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Calida von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
09.02.26
|SPI-Papier Calida-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Calida von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
02.02.26
|SPI-Titel Calida-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Calida von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
26.01.26
|SPI-Papier Calida-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Calida von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
21.01.26
|Schwacher Handel in Zürich: SPI schwächelt (finanzen.at)
|
19.01.26
|SPI-Wert Calida-Aktie: So viel Verlust hätte eine Calida-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Calida AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Calida AG
|13,66
|1,94%