Calida Aktie
WKN DE: A1JJES / ISIN: CH0126639464
|Rentabler Calida-Einstieg?
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18.05.2026 10:04:29
SPI-Wert Calida-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Calida von vor 5 Jahren bedeutet
Das Calida-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Calida-Aktie bei 34,41 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Calida-Aktie investiert hat, hat nun 2,906 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Calida-Papiers auf 16,72 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 48,59 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 51,41 Prozent.
Am Markt war Calida jüngst 119,30 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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