Calida Aktie

Calida für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JJES / ISIN: CH0126639464

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentabler Calida-Einstieg? 18.05.2026 10:04:29

SPI-Wert Calida-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Calida von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Calida-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Das Calida-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Calida-Aktie bei 34,41 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Calida-Aktie investiert hat, hat nun 2,906 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Calida-Papiers auf 16,72 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 48,59 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 51,41 Prozent.

Am Markt war Calida jüngst 119,30 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Calida AG

mehr Nachrichten