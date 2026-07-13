SPI-Wert Calida-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Calida von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Calida-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Calida-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 37,65 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Calida-Aktie investiert, befänden sich nun 265,625 Calida-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Calida-Aktie auf 18,62 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 945,94 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 50,54 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von Calida betrug jüngst 133,09 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at