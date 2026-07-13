Calida Aktie
WKN DE: A1JJES / ISIN: CH0126639464
|Profitables Calida-Investment?
|
13.07.2026 10:04:05
SPI-Wert Calida-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Calida von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Calida-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 37,65 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Calida-Aktie investiert, befänden sich nun 265,625 Calida-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Calida-Aktie auf 18,62 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 945,94 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 50,54 Prozent verkleinert.
Der Marktwert von Calida betrug jüngst 133,09 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Calida AG
|
10:04
|SPI-Wert Calida-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Calida von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
06.07.26
|SPI-Titel Calida-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Calida von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
03.07.26
|Handel in Zürich: SPI schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
03.07.26
|Handel in Zürich: SPI mit Kursplus (finanzen.at)
|
03.07.26
|SPI aktuell: Das macht der SPI mittags (finanzen.at)
|
29.06.26
|SPI-Papier Calida-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Calida von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
22.06.26