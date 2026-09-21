SPI-Wert Carlo Gavazzi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Carlo Gavazzi von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren in Carlo Gavazzi eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde die Carlo Gavazzi-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Carlo Gavazzi-Papiers betrug an diesem Tag 347,00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Carlo Gavazzi-Aktie investierten, hätten nun 2,882 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 469,74 CHF, da sich der Wert eines Carlo Gavazzi-Papiers am 18.09.2026 auf 163,00 CHF belief. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 469,74 CHF entspricht einer negativen Performance von 53,03 Prozent.

Zuletzt verbuchte Carlo Gavazzi einen Börsenwert von 115,80 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at