SPI-Wert Carlo Gavazzi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carlo Gavazzi-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Carlo Gavazzi-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Carlo Gavazzi-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Carlo Gavazzi-Papier an diesem Tag bei 355,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,282 Carlo Gavazzi-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 29.05.2026 auf 156,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 43,94 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 56,06 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Carlo Gavazzi zuletzt 110,97 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at