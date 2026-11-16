SPI-Wert Carlo Gavazzi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carlo Gavazzi-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Carlo Gavazzi-Investment gewesen.

Am 16.11.2023 wurde die Carlo Gavazzi-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 322,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,311 Carlo Gavazzi-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 13.11.2026 auf 174,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 54,04 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 45,96 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte Carlo Gavazzi einen Börsenwert von 123,78 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at