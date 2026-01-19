Carlo Gavazzi Aktie
WKN DE: A3EJLR / ISIN: CH1278877563
|Carlo Gavazzi-Investment im Blick
|
19.01.2026 10:04:02
SPI-Wert Carlo Gavazzi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carlo Gavazzi-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Carlo Gavazzi-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 185,00 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Carlo Gavazzi-Aktie investierten, hätten nun 54,054 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 16.01.2026 8 108,11 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 150,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 18,92 Prozent.
Carlo Gavazzi markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 106,60 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Carlo Gavazzi Holding AG
|
10:04
|SPI-Wert Carlo Gavazzi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carlo Gavazzi-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
16.01.26
|Verluste in Zürich: SPI letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
12.01.26
|SPI-Titel Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Carlo Gavazzi von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
05.01.26
|SPI-Titel Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carlo Gavazzi-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
29.12.25
|Montagshandel in Zürich: SPI schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
|
29.12.25
|Börse Zürich in Grün: SPI am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
29.12.25
|Schwacher Wochentag in Zürich: So performt der SPI am Montagmittag (finanzen.at)
|
29.12.25
|SPI-Papier Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carlo Gavazzi von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)