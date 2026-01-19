Carlo Gavazzi Aktie

Carlo Gavazzi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EJLR / ISIN: CH1278877563

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Carlo Gavazzi-Investment im Blick 19.01.2026 10:04:02

SPI-Wert Carlo Gavazzi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carlo Gavazzi-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Carlo Gavazzi-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Carlo Gavazzi-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 185,00 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Carlo Gavazzi-Aktie investierten, hätten nun 54,054 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 16.01.2026 8 108,11 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 150,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 18,92 Prozent.

Carlo Gavazzi markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 106,60 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Carlo Gavazzi Holding AG

mehr Nachrichten