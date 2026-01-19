SPI-Wert Carlo Gavazzi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carlo Gavazzi-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Carlo Gavazzi-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Carlo Gavazzi-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 185,00 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Carlo Gavazzi-Aktie investierten, hätten nun 54,054 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 16.01.2026 8 108,11 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 150,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 18,92 Prozent.

Carlo Gavazzi markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 106,60 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at