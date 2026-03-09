SPI-Wert Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carlo Gavazzi von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Carlo Gavazzi eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Das Carlo Gavazzi-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 305,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Carlo Gavazzi-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,328 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 53,93 CHF, da sich der Wert eines Carlo Gavazzi-Papiers am 06.03.2026 auf 164,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 46,07 Prozent verringert.

Am Markt war Carlo Gavazzi jüngst 116,99 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at