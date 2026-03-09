Carlo Gavazzi Aktie

WKN DE: A3EJLR / ISIN: CH1278877563

Frühes Investment 09.03.2026 10:03:48

SPI-Wert Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carlo Gavazzi von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Carlo Gavazzi eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Das Carlo Gavazzi-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 305,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Carlo Gavazzi-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,328 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 53,93 CHF, da sich der Wert eines Carlo Gavazzi-Papiers am 06.03.2026 auf 164,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 46,07 Prozent verringert.

Am Markt war Carlo Gavazzi jüngst 116,99 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

